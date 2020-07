Genève

Braquage à main armée: le malfrat conteste la prise d’otage

Condamné en janvier à 7 ans ferme, l’auteur du hold-up d’une bijouterie a fait appel de sa «très lourde» peine.

«J’ai essayé de faire ça proprement, à aucun moment je n’ai été violent», a relaté le braqueur d’une bijouterie de la rue du Rhône en février 2017 à l’audience d’appel, lundi. En première instance, en janvier, ce quadragénaire français, multirécidiviste, avait écopé de 7 ans de prison et d’une expulsion de 5 ans, pour brigandage et prise d’otage notamment. C’est ce dernier point que le malfrat a contesté.

Lors des faits, l’homme, muni d’un pistolet chargé, avait fait main basse sur le contenu des présentoirs et vitrines de l’enseigne, soit pour plus de 21 millions de francs en montres et bijoux. Il était ensuite sorti avec une des employées dans la rue, tout en dissimulant son arme «sous son manteau ou sous un sac», comme le décrit l’acte d’accusation. Puis il avait pris la fuite seul sur une moto et avait été arrêté après une course-poursuite (voir encadré ci-dessous).