VauD / Lyon (F) – Braquage de fou à Chavornay: c’est la fin de l’enquête

«Le partage s’est mal passé»

Une affaire maudite. Trois règlements de compte, commis entre juin 2020 et avril 2021 dans la région lyonnaise, sont directement liés au brigandage de Chavornay. Parmi les victimes : deux frères d’un accusé. Après les remords du convoyeur présumé complice, 605’000 francs suisses ont été retrouvés près du parking de Chavornay. Quelques mois plus tard, 2,4 millions étaient découverts dans l’Ain, sur dénonciation anonyme. Trois protagonistes ont révélé aux enquêteurs avoir subi séquestration et menaces. «Le partage s’est mal passé, certains sont devenus agressifs, ce qui a entraîné des réactions en chaîne», analyse un enquêteur spécialisé.