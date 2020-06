France

Braquage de Kardashian: assises réclamées pour 12 suspects

Les truands qui ont braqué Kim Kardashian dans son hôtel parisien en 2016 doivent être renvoyés aux assises, demande le parquet.

Les braqueurs avaient emporté plusieurs bijoux en diamant et en or, dont une pierre de 18,88 carats, évaluée à près de quatre millions d’euros. Leur chef présumé, surnommé «Omar le vieux», a affirmé aux enquêteurs avoir confié le diamant à une personne dont il n’a pas révélé l’identité et avoir fait fondre les bijoux en or.