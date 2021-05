Genève - Braquage raté d’une poste: la défense balaie la version du Parquet

Braquage, deal, retraits frauduleux

Les prévenus doivent répondre d’autres infractions. Le client de Me Grumbach est accusé d’avoir fait le guet lors du braquage d’un bureau de change aux Pâquis en 2018. Un homme non identifié avait attaché et bâillonné l’employée, avant d’emporter 91’000 francs. Pour l’avocat, qui a plaidé l’acquittement, il y a erreur judiciaire. Il a en particulier pointé les incohérences d’un témoin qui aurait notamment reconnu son client sur photo plus d’un an après les faits. Or, a-t-il insisté, «on ne peut pas se souvenir d’un visage si longtemps après.»