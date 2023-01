Procès : Braquage record d’un fourgon près de Nyon: six hommes jugés à Lyon

Les malfrats étaient repartis en 2017 avec un butin de plus 40 millions de francs. Le procès doit s’ouvrir lundi.

Le procès de six hommes interpellés en 2017 après le braquage d’un fourgon à Eysins (VD), représentant un butin record de 40 millions de francs, doit s’ouvrir lundi devant la Cour d’assises à Lyon. Prévu initialement en novembre 2021 , ce procès avait été renvoyé, un des prévenus ayant contracté le Covid et la Cour d’assises du Rhône estimant «nécessaire de juger les six accusés ensemble».