Justice : Braquages à Bassecourt et au Locle: six personnes inculpées en France

Cinq hommes et une femme, âgés de 23 à 51 ans ont été inculpés et placés en détention en France, suite aux brigandages survenus en novembre 2021, à Bassecourt (JU) et au Locle (NE) en janvier, indiquent mardi les ministères publics jurassien et neuchâtelois.