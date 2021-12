Genève – Braquages en famille: jusqu’à 9 ans de prison requis

Le Parquet a réclamé des peines de prison, certaines fermes et lourdes, contre les quatre frères et leur mère impliqués, notamment, dans deux brigandages perpétrés en 2014 et 2016.

Le braquage de Plan-les-Ouates, en 2014, lors duquel un fusil à pompe avait été pointé sur la tête d’un convoyeur de fonds, s’était déroulé sur le parking du centre sportif des Cherpines. Google

Pour le Ministère public, cela ne fait aucun doute: la mère (67 ans) et les quatre frères (37, 37, 34 et 30 ans) jugés depuis lundi par le Tribunal correctionnel pour deux braquages perpétrés en 2014 et 2016 ainsi qu’une kyrielle d’autres délits sont tous coupables – à des degrés divers, allant de la participation active à la dissimulation, en passant par le blanchiment – et ont agi en pleine conscience. Il en va de même de l’ex-employé de l’entreprise de convoyage de fonds attaquée à deux reprises, complice des brigandages et seul prévenu n’appartenant pas à cette «famille suisse aisée propriétaire de multiples biens immobiliers en Suisse et en Italie». Une situation financière enviable qui aggrave le cas de la fratrie aux yeux de la procureure Olivia Dilonardo, en ce qu’elle rend leur mobile plus méprisable encore: l’appât du gain, et lui seul.

La magistrate a requis ce mercredi 9 ans et 7 ans contre les deux frères les plus impliqués, ayant pris les armes à deux reprises: lors de l’assaut à Plan-les-Ouates d’un véhicule transportant un million de francs en or et en pièces d’horlogerie; et lors du brigandage de la société SOS Surveillance, à Vernier, durant lequel ils ont fait main basse sur 600’000 francs et neuf armes à feu. Elle a réclamé 36 mois dont 12 ferme et 18 mois avec sursis à l’encontre des deux jumeaux, l’un ayant selon l’accusation pris part au premier brigandage (il nie), l’autre s’étant limité au blanchiment d’argent, à l’entrave à l’action pénale et à l’infraction à la loi sur les armes - des faits reprochés à toute la famille. La procureure a par ailleurs souhaité que leur mère écope de 9 mois avec sursis («elle a fermé les yeux par commodité mais a aussi joué un rôle actif»). Elle a enfin demandé 4 ans de prison pour l’ex-employé de l’entreprise, qui a livré, à deux reprises, les renseignements nécessaires à la commission des méfaits.

Issus du milieu skinhead

Durant son réquisitoire, Olivia Dilonardo a souligné les points communs entre les prévenus: «aucun n’a daigné donner d’éléments sur ce qu’il est advenu du butin», notamment les armes à feu dont une seule à été retrouvée en France en possession d’un trafiquant de drogue. Idem quant aux rôles des uns et des autres. «Ils se couvrent.» Enfin, «aucun n’était dans le besoin». Autre similitude, peut-être sans lien avec les faits mais qui renforce le caractère atypique du dossier: tous les hommes sont «fanatiques d’armes à feu et de tir», sont issus «du milieu skinhead d’extrême droite (ndlr: trois frères ont été élevés dans des internats catholiques intégristes) et ne s’en cachent pas, arborant pour certains des croix gammées lorsqu’ils vont à des mariages.»

Trafic de stups et prostitution

En définitive, ils sont «dangereux», en particulier celui contre qui 9 ans ont été requis, et pour lequel la magistrate a demandé le maintien en détention de sûreté. La liste des charges pesant contre lui l’illustre: brigandage aggravé (deux fois), dommages à la propriété, faux dans les titres et dans les certificats, dénonciation calomnieuse, blanchiment d’argent, infractions aux lois sur les stupéfiants (trafic), les armes et les explosifs, incitation au séjour illégal, ce dernier délit se rapportant à une affaire de mise à disposition de logements pour des prostituées. Bref, pour cet ingénieur en génie logiciel qui n’a jamais exercé d’emploi honnête, «tous les moyens sont bons pour gagner de l’argent».