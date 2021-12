Genève – Braquages en famille: l’accusation mise en pièces  

Le Tribunal correctionnel a condamné deux frères à 6 et 5 ans de prison pour deux brigandages commis en 2014 et 2016, mais a écarté les autres charges et acquitté le reste de la famille.

Le braquage d’un convoyeur de fonds avait été perpétré sur le parking du centre sportif des Cherpines, à Plan-les-Ouates. Google

Cinglant désaveu pour le Ministère public dans l’affaire des braquages en famille. Les deux frères et l’ex-employé de la société spoliée, dont la participation à ces faits survenus en 2014 et 2016 était établie et admise, ont été condamnés ce mercredi par le Tribunal correctionnel – mais à des peines moins lourdes que celles requises par la procureure. Pour le reste, la lecture du verdict s’est apparentée à une entreprise de démolition de l’acte d’accusation, les juges constatant l’absence de preuves avancées par le Parquet: «pas assez précis», «insuffisamment détaillé», «trop vague». Le gros des charges a donc été écarté, et la plupart des accusés ont bénéficié d’acquittements, certains étant indemnisés pour des jours de détention injustifiés.

Les deux frères qui avaient activement pris part à l’attaque d’un convoyeur de fonds à Plan-les-Ouates (en 2014) et au braquage d’une entreprise de sécurité à Vernier (en 2016), faisant main basse sur un butin de 1,6 million et dix armes à feu, ont écopé de 6 ans et 5 ans de prison pour brigandage (et infraction à la loi sur les stupéfiants pour l’un d’eux). Ayant déjà effectué quatre ans de détention préventive, ils sont libres. L’ex-collaborateur de ladite entreprise, qui avait fourni les informations précises indispensables aux larcins, est quant à lui condamné à 4 ans et demi de prison pour brigandage et vol.