Brésil

Braquée au couteau en plein direct

Une journaliste de CNN était en duplex avec un collègue quand un sans-abri a fait irruption et l’a menacée avec une arme, samedi à São Paulo.

L’homme a dégainé un couteau, forçant la Brésilienne à reculer de quelques pas et à lui donner un de ses téléphones portables. Pendant que la caméra se détournait de la scène pour filmer la rue, la journaliste a donné un deuxième smartphone au voleur, qui a déguerpi dans la foulée.

Selon Rafael Colombo, qui était en duplex avec sa collègue depuis le studio, Bruna Macedo est rentrée saine et sauve à la rédaction. «Elle a eu terriblement peur, mais elle va bien», a-t-il assuré au journal «Folha de São Paulo». L’individu, un sans-abri, a été interpellé cinq heures après l’agression et mis en examen pour vol et agression à main armée. Les téléphones n’ont été retrouvés que le lendemain en début de soirée.