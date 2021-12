Zurich : Braqueurs à la voiture bélier devant le juge

Deux membres présumés du gang des Pink Panthers, spécialisé dans les casses de bijouteries, doivent répondre d’un vol commis en mai 2016 à Zurich. Ils risquent de lourdes peines de prison.

La vitrine de 370 kilos a été propulsée à travers le magasin. Stapo Zurich

Un vol violent, en plein jour, a été perpétré, un samedi de mai 2016, dans la Bahnhofstrasse de Zurich. Des braqueurs (ils étaient quatre) ont foncé, avec une grosse cylindrée, contre la vitrine d’une bijouterie qui, malgré ses 370 kilos, a traversé l’échoppe. Comme l’accès au magasin était totalement envahi de débris, les voleurs ont pris la fuite en scooter pour deux d’entre eux et à pied pour les deux autres car leurs deux-roues n’ont pas démarré. Les dommages au bâtiment sont énormes et dépassent les 300’000 francs.

Selon l’acte d’accusation, le braquage a été minutieusement et longuement préparé. On y découvre comment les voleurs ont acheté, en Allemagne et en Italie, les scooters et le VW Touareg qui leur a servi de bélier. On sait aussi comment ils ont volé les plaques d’immatriculation en Allemagne, se sont procuré des marteaux-piqueurs ainsi qu’un pistolet et ont repéré les lieux ainsi que les chemins de fuite.

Ils risquent 11 et 7 ans de réclusion

Deux des quatre protagonistes ont comparu mercredi devant le Tribunal de district de Zurich. Agés aujourd’hui de 43 et 50 ans, ces deux Serbes seraient membres des Pink Panthers, une organisation criminelle des Balkans. Le procureur les accuse de vol, tentative de vol ainsi que d’autres délits. Il demande une peine d’emprisonnement de onze ans pour le plus jeune et de sept ans pour le plus âgé. En outre il exige une expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Le quadragénaire est aussi accusé d’avoir participé à un vol à main armée dans une bijouterie située dans le Schleswig-Holstein (All) en juillet 2017.

Les accusés ont été arrêtés en 2018 lors d’une tentative de braquage à la voiture bélier à Lugano. Mais comme ils étaient dans le collimateur des forces de l’ordre, le casse a pu être déjoué.

Accusés peu loquaces

Lors du procès, les deux présumés coupables ont été peu loquaces. Le quinquagénaire, qui vit avec sa femme et ses deux filles à Zurich-Oerlikon et possède un appartement bien situé à Belgrade, a nié les faits et n’a fait aucune déclaration supplémentaire. Son complice de 43 ans a avoué le braquage en Allemagne et le projet de casse à Lugano mais dit ne pas avoir été présent en mai 2016 à Zurich. Il a toutefois admis avoir acheté la voiture bélier.

L’avocat de l’homme de 50 ans a demandé l’acquittement de son client ainsi qu’un dédommagement pour les presque deux années de détention préventive de son client. Selon lui, ce dernier a été surveillé et contrôlé par les autorités suisses sur la base d’indices fournis par la police serbe. «Les indices sont inexploitables. Un comportement suspect ne suffit pas pour une condamnation. Il s’agit d’indices et non de preuves.»

Le verdict est attendu la semaine prochaine.