Munitions pour le Qatar : Bras de fer entre Cassis et Parmelin: c’est le Vaudois qui a gagné

C’est ce que montrent des documents que « Blick » a pu obtenir (en ayant toutefois besoin d’insister et de patience) en invoquant la loi sur la transparence auprès de la Confédération. Ce qu’ils montrent: le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) d’Ignazio Cassis était catégoriquement contre cette autorisation. D’une part, la situation des droits humains y était vue comme problématique. D’autre part, l’envoi aurait été contraire à la stratégie suisse au Moyen-Orient, qui vise à la stabilité et à la paix. Enfin, le DFAE ne pouvait pas exclure que le Qatar opère à nouveau des missions militaires au Yémen. Or le droit de la neutralité interdit à la Suisse d’exporter vers des pays impliqués dans des conflits armés.

Un vote du Conseil fédéral

Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), sous la houlette de Guy Parmelin et chargé des autorisations d’exportations, a rejeté les remarques, critiquant des «risques hypothétiques et incompréhensibles». Pour le Seco, il n’y a pas de problème: le Qatar était déjà un gros acheteur d’armement suisse. Alors pourquoi est-ce que là, ça coince? Car les munitions des Eurofighters sont plus difficilement assimilables à des armes défensives que ce qu’achetait d’habitude le Qatar à la Suisse. Or pour les Services de renseignement, rien ne laissait présager d’une utilisation au Yémen.