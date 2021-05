Vaud - Bras de fer entre le Ministère public et les zadistes anonymes

À la suite de l’évacuation du terrain occupé par des activistes en bordure de la carrière d’Holcim à Eclépens, 42 ordonnances pénales ont été rendues contre des militants. Une partie d’entre eux avaient refusé de donner leur identité, et le Ministère public a donc rendu des condamnations contre inconnu. Il a constitué des dossiers sur la base d’un numéro de référence, des photos, des empreintes ou encore d’un profil ADN. Une trentaine d’avocats viennent d’annoncer qu’ils allaient défendre les zadistes, y compris ceux qui restent à ce jour anonymes. «Nous avons été choqués par les peines prononcées pour des infractions non violentes de peu de gravité: de la prison ferme, parfois jusqu’à 3 mois de prison, alourdis de 30 jours-amende et d’amendes allant de 400 et 700 CHF, sans compter les frais de procédure», résume le collectif d’avocats dans un communiqué.