Double disparition en Amazonie : Brasilia confirme que des restes humains ont été retrouvés

Alors que Dom Phillips et Bruno Pereira sont portés disparus, des viscères ont été retrouvés à la surface du fleuve Amazone. Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, fait part de son pessimisme.

Des membres de la famille de Dom Phillips ont affirmé, plus tôt dans la matinée, que «deux corps ont été retrouvés», mais que l’identification était encore en cours, une information non confirmée pour le moment par la police locale. «Nous attendons la confirmation de la Police fédérale pour savoir s’il s’agit ou non de Dom et Bruno. Nous sommes angoissés…», a dit Dominique Davies, la nièce de Dom Phillips.