Brésil : Brasilia déplore d’énormes dégâts au patrimoine

Vandalisés dimanche à Brasilia , le Palais présidentiel de Planalto, la Cour suprême et le siège du Congrès constituent des trésors de l’architecture moderne signés Oscar Niemeyer. Les constructions futuristes aux courbes emblématiques de cet architecte génial sont pour beaucoup dans le classement par l’Unesco du tissu urbain de la capitale brésilienne au Patrimoine mondial de l’humanité, en 1987.

Chacun des trois bâtiments, dont une quantité impressionnante de vitres ont été brisées, regorgeait en outre de mobilier rare, d’œuvres de grands artistes modernistes brésiliens, ou d’autres offertes au Brésil par des pays étrangers. Dans un communiqué, l’Institut du Patrimoine historique artistique national du Brésil (Iphan) a «profondément déploré les dégâts occasionnés» et assuré qu’une expertise serait menée prochainement pour «évaluer les besoins de restauration».

L’une des pièces les plus emblématiques endommagées est la statue de granite «La Justice», sculptée en 1961 par le Brésilien Alfredo Ceschiatti. Elle trône devant la Cour suprême, sur la Place des Trois pouvoirs, en face du palais présidentiel. Cette œuvre monumentale de plus de trois mètres de haut représente une femme assise, les yeux bandés, une épée à la main. Dimanche, elle a été taguée, avec l’inscription «Perdeu, mané» (tu as perdu, pauvre con), sur la poitrine.