Législatives

Bravant la peur du virus, les Mongols ont voté

Le parti au pouvoir de centre gauche a remporté mercredi les législatives mongoles. Le scrutin a été organisé malgré la pandémie.

Son principal rival, le Parti démocrate (PD, libéral et conservateur), n’en a quant à lui obtenu que dix au terme de ce scrutin organisé tous les quatre ans dans ce vaste pays de trois millions d’habitants, enclavé entre la Chine et la Russie. Les deux formations avaient violé les règles de confinement en multipliant les réunions électorales et en recourant au porte-à-porte.