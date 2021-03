Vie privée : Brave adopte son propre moteur de recherche

Après l’attribution de jetons d’attention, le navigateur alternatif espère bientôt rémunérer ses internautes pour leurs requêtes anonymisées.

Fini DuckDuckGo ou Startpage. Le navigateur Brave intégrera bientôt sa propre solution de recherche axée sur la préservation de la vie privée. Son éditeur a fait l’acquisition de Tailcat, moteur de recherche reposant sur un index complètement indépendant. Aucune adresse IP ni donnée personnelle ne serait collectée pour améliorer les résultats de recherche. Cette solution est issue de 7 ans de développement chez Cliqz, filiale du groupe Hubert Burda Media fermée en mai dernier. Cliqz avait embauché des chercheurs en sécurité externes pour tester le système, a déclaré Brendan Eich. Le patron et cofondateur de Brave est convaincu que les données saisies ne peuvent pas être retracées et empêchent donc de remonter à leurs auteurs.

Le moteur Brave Search devrait faire son apparition d’ici à l’été 2021. Les internautes sont déjà invités à solliciter un accès anticipé. Il fera la paire avec un navigateur qui est encore loin de faire de l’ombre à Google et ses 90% parts du marché, selon les estimations du site Statcounter . Mais Brave fait son bonhomme de chemin avec 26 millions d’habitués mensuels et espère doubler ce chiffre à la fin de l’année. Son éditeur emploie désormais 115 personnes. Dans la feuille de route, il est mentionné des plans pour explorer l’utilité de son jeton d’attention de base (BAT) pour les moteurs de recherche. Cela compléterait sa plateforme publicitaire qui permet déjà de reverser 70% des revenus publicitaires aux utilisateurs de Brave ayant opté pour le système appelé Brave Rewards.

Pour mémoire, Brave fait partie de l’alliance qui promet de défendre les internautes contre la surveillance, le piratage et la censure. On y trouve ProtonMail (courriel) et ProtonVPN (réseau privé virtuel), Tresorit (partage de fichiers), Threema (messagerie), DuckDuckGo (moteur de recherche) et donc Brave.