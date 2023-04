Bâle: Brebis morte après avoir été nourrie par des promeneurs

À Aesch (BL), une brebis a été retrouvée morte après avoir été nourrie, selon toute vraisemblance, par des promeneurs. L’herbivore appartenait à Florin Borer. L’animal laisse derrière lui un agneau de trois mois qui, fort heureusement, est sevré. L’éleveur a fait part du drame sur Facebook. Dans son post, il met en garde contre les graves conséquences de ce geste pourtant bien intentionné au départ. «Les moutons ont besoin d’herbe et de foin, mais pas de pain. Je ne peux pas comprendre que quelqu’un pense qu’il doit nourrir les animaux, explique l’agriculteur. Le pain moisi en particulier, mais aussi le pain frais, gonfle tellement dans l’estomac des moutons qu’il tue les animaux, comme dans ce cas.»

C’est ce week-end qu’il a appris par un promeneur que l’un de ses moutons gisait sans vie dans son pâturage près d’Aesch, dans la région de Bâle. Des morceaux de pain moisi se trouvaient autour de l’animal mort. Florin Borer a signalé le cas à la police et a déposé une plainte contre inconnu. Il a malheureusement déjà vécu de telles situations. «C’est particulièrement dommage, car c’était une brebis très familière et curieuse, avec laquelle on pouvait aussi se promener», commente le paysan.