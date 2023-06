Bâle: Breel Embolo condamné par la justice

Jugé pour menaces, le footballeur a comparu le 21 juin au tribunal pénal de Bâle. Selon l’acte d’accusation, un petit matin de mai 2018, le sportif accompagné de deux amis a eu une altercation avec deux autres hommes. Ces plaignants ont accusé la star d’avoir lancé à l’un d’eux: «Je vais vous anéantir! Vous ne savez pas qui je suis?», tandis que le second s’est vu menacer d’un «Je vais te faire tabasser, fils de pute!» Un des accompagnants de la star est passé de la parole aux actes en fracassant le nez de l’un des plaignants d’un coup de poing.



Lors de l’audience, le Bâlois indiquait: «J’ai peut-être dit fils de pute. J'étais fâché. C'est le mot que je dis quand je suis en colère. Cela fait cinq ans, je ne me souviens pas exactement.» Son avocat demandait toutefois un acquittement complet, arguant notamment que «ces expressions sont également utilisées sur le terrain de football.» Le procureur, lui, exigeait une peine de 60 jours-amende à 3000 francs avec sursis en rappelant: «Les témoins et les lésés ont unanimement inculpé le footballeur.»