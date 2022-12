Monaco : Breel Embolo et sa Lamborghini impliqués dans un accident

Une Ferrari, une Lamborghini, une Nissan et un crash. Breel Embolo a été victime il y a quelques jours d'un accident de la route – sans gravité – à Monaco. Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on y voit le bolide de l'attaquant de l'équipe de Suisse et l’AS Monaco accidenté.