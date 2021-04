Football - Breel Embolo, le retour dans la lumière

En un match, Breel Embolo a inscrit deux fois plus de buts qu’il n’en avait marqué avec son club jusqu’ici en 2021. Auteur d’un doublé lors du carton (5-0) réalisé par le Borussia Mönchengladbach, dimanche après-midi , contre Bielefeld, l’international helvétique a signé une performance de haut vol et de bon augure pour la fin de saison, Euro compris.

Pour l’ex-gamin du FC Bâle, aujourd’hui 24 ans, ce doublé assorti d’une passe décisive sur le cinquième d’Alassane Pléa, tombe on ne peut mieux. Bien sûr, Embolo n’est pas un buteur pur et dur. Mais il n’en reste pas moins que pour tout joueur offensif, au bout d’un moment, marquer reste le but du jeu. Or , cette année, il n’avait fait trembler les filets qu’à une seule reprise avec Gladbach. C’était le 2 janvier, déjà face à Bielefeld. Un maigre bilan un brin amélioré par son ouverture du score de la tête, le 25 mars passé, lors de la victoire de l’équipe de Suisse en Bulgarie (0-3).