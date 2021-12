Football – Breel Embolo marque mais ne gagne pas

Breel Embolo était inarrêtable pour Florian Grillitsch et Hoffenheim lors de la 17e journée de Bundesliga. Mais son but n’a pas permis à Gladbach de s’imposer (1-1).

Breel Embolo a retrouvé le chemin des filets mais le très helvétique Borussia Mönchengladbach ne va toujours pas mieux. L’attaquant de l’équipe de Suisse avait pourtant montré la voie, samedi après-midi sur la pelouse du TSG Hoffenheim, en marquant son deuxième but de la saison. Mais les Fohlen ont laissé échapper l’occasion de retrouver des couleurs en concédant l’égalisation dans les arrêts de jeu (1-1). Englué à une décevante 13e place, le Gladbach de Sommer, Zakaria, Elvedi (absent pour problèmes gastriques) et Embolo vit décidément une saison compliquée.

Sur les autres terrains de Bundesliga, Andi Zeqiri et Ruben Vargas ont traversé une après-midi frustrante sur la pelouse de Greuther Fürth (0-0). Le premier a joué une heure, le second après le thé; sans réussir à créer l’étincelle décisive. Djibril Sow, lui, est sorti vainqueur avec L’Eintracht Francfort du duel qu’il livrait au Mainz de Silvan Widmer (1-0). Et sur le banc, Urs Fischer continue de faire des merveilles avec son modeste Union Berlin, lequel est allé s’imposer à Bochum grâce à une réussite de l’inusable Max Kruse (0-1). Si Freiburg ne bat pas Leverkusen dimanche, le Zurichois passera Noël en position d’Européen!