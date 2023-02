Football : Breel Embolo marque son 12e but de la saison en Ligue 1

Ce Monaco-là a une bonne tête d’épouvantail: appliqué et réaliste, le club de la principauté a facilement disposé de Clermont grâce à Guillermo Maripan (3e) et Breel Embolo (13e), poursuivant sa belle série pour se poser en prétendant à la qualification en Ligue des champions.

L’international suisse confirme qu’il s’est bien adapté à la Ligue 1 et qu’il est en grande forme depuis son retour de la Coupe du monde. Servi par Aleksandr Golovin, Embolo a marqué de la tête son 5e but en 7 rencontres depuis la reprise du championnat de France fin décembre. Le Bâlois a réussi à battre Mory Diaw, l’ancien gardien de Lausanne-Sport, à la 13e minute déjà. Il a ainsi porté à 12 son total de goals en Ligue 1. Il rejoint au classement un certain Neymar et ne se trouve plus qu’à une longueur de Kylian Mbappé.