Football: Breel Embolo signe officiellement à Monaco

Ce transfert permet à l’homme aux 56 sélections avec l’équipe de Suisse de découvrir un troisième championnat après la Super League et la Bundesliga. «Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco et de m’inscrire dans ce magnifique projet. J’ai la volonté de m’intégrer le plus rapidement possible et d’apporter mes qualités à l’effectif. J’ai hâte de découvrir mon nouvel environnement et la Ligue 1, un championnat dont le niveau ne cesse d’évoluer», a déclaré l’ex-buteur du FC Bâle.