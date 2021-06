Analyse - Brélaz: «Ce sont les complotistes qui ont coulé la loi sur le CO₂»

Le conseiller national Daniel Brélaz (Verts/VD) est notoirement connu pour ses analyses chiffrées des scrutins de toute nature. Premier élu écologiste à Berne, il était évidemment déçu dimanche soir du sort réservé à la loi sur le CO₂. Selon lui, les résultats montrent un double phénomène qui a coulé cette loi. «Premièrement, le calendrier ne nous a pas rendu service, soupire-t-il. Le fait de passer en même temps que les deux initiatives sur les pesticides nous a fait perdre entre 2 et 3%, mais pas davantage. On n’y peut rien, parfois on est bien servi, d’autres fois moins…»