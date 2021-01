Brendan Fraser à New York le 15 mars 2018. AFP

D’un côté, Darren Aronofsky, 51 ans, un réalisateur au firmament il y a une dizaine d’années avec «The Wrestler» (2008) et «Black Swan» (2010, Oscar de la meilleure actrice pour Natalie Portman), avant de connaître des années plus difficiles avec «Noé» (2014) et «Mother» (2017).

De l’autre, Brendan Fraser, 52 ans, un comédien promis à une belle carrière au tournant du siècle, d’abord dans l’humour potache («California Man» et «George de la jungle»), ensuite dans le film d’aventures («La Momie» et ses deux suites, qui ont rapporté chacun plus de 400 millions de dollars au box-office) avant de connaître pépins de santé, harcèlement sexuel et déprimes. Avec une belle prise de poids à la clé.

Brendan Fraser raconte, en octobre 2019, comment il a failli mourir sur le tournage de «La Momie»:

Les voilà qui vont se rencontrer dans «The Whale», le prochain projet du réalisateur. «La baleine», en français, racontera l’histoire d’un homme obèse et plus qu’obèse (plus de 200 kg) qui veut renouer avec sa fille. Charlie, c’est le nom du personnage, a abandonné sa famille pour son amant et, après le décès de ce dernier, a compensé en mangeant de manière compulsive. Y compris… lui-même!

Come-back et revanche à la clé

Avec ce film adapté d’une pièce de théâtre de Samuel D. Hunter, Aronofsky retrouvera donc la veine qui a fait le succès de «The Wrestler», en jouant sur la descente aux enfers d’un comédien (après Mickey Rourke, Brendan Fraser). On sera curieux de découvrir si «The Whale» signera le come-back et la revanche de Fraser sur le destin.

Aucune date de tournage n’est annoncée pour l’instant. Mais on retrouvera bientôt Darren Aronofsky sur la piste de Will Smith entre volcans en activité et profondeurs des océans pour la série documentaire «Welcome to Earth», produite par National Geographic Channel.