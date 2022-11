Cinéma : Brendan Fraser méconnaissable dans «The Whale»

On se souvient de l’acteur américain pour ses rôles musclés dans «George de la jungle» (1997) ou dans la saga «La momie» (1999, 2001 et 2008). C’est pourtant un Brendan Fraser métamorphosé et méconnaissable qui sera à voir dans «The Whale», attendu sur nos écrans durant le premier trimestre 2023. La première bande-annonce de ce film de Darren Aronofsky («The Wrestler», «Black Swan») a été mise en ligne le 8 novembre 2022.