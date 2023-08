Brésil : 13 morts lors d’une opération policière près de Sao Paulo 

«Extrêmement satisfait»

«C’est inadmissible que des criminels s’attaquent à un policier. Nous ne voulons pas de confrontation, mais nous ne tolérons pas les agressions», a-t-il ajouté. Selon les autorités, 32 suspects ont été arrêtés et plus de 20 kg de drogue ont été saisis, ainsi que 11 armes. Avant son élection l’an dernier à la tête de l’État le plus riche et le plus peuplé du Brésil, Tarcisio de Freitas était ministre de l’Infrastructure du président Bolsonaro (2019-2022).