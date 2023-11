Brésil: deux filles de 13 et 11 ans tombent d'une grande roue

Cris d’effroi mardi dans une fête foraine à Rio Preto da Eva, dans le nord du Brésil. Une jeune fille de 11 ans et son amie âgée de 13 ans étaient en train de passer du bon temps sur la grande roue quand les choses ont mal tourné. Le père de la plus âgée, qui se trouvait avec sa fille cadette dans un autre siège, se souvient: «Nous avons effectué environ cinq tours, et puis j’ai réalisé que quelque chose n’allait pas. C’est là que j’ai vu ma fille suspendue dans le vide. Puis quand j’ai regardé à nouveau, elle est tombée.»