Brésil: Mitrailleuses de l’armée retrouvées dans une voiture volée

La police de Rio de Janeiro «a retrouvé huit des 21 mitrailleuses, les armes se trouvaient dans une voiture volée» à Gardenia Azul, une favela dans l’ouest de Rio de Janeiro, à 360 km de la base militaire, a fait savoir le gouverneur Claudio Castro sur X (anciennement Twitter). Il s’agit de «quatre mitrailleuses de calibre .50 et quatre de calibre 7.62».

Armes «inutilisables»

Le chef d’état-major du commandement militaire du Sud-Est, Mauricio Vieira Gama, a indiqué que «des militaires» ont participé au détournement des mitrailleuses, repéré le 10 octobre, mais qui pourrait avoir eu lieu le mois précédent. Il s’agit du vol le plus important d’armes dans des installations militaires jamais recensé au Brésil, selon l’ONG Instituto Sou da Paz, qui surveille l’appropriation illégale d’armes à feu issues de forces de sécurité.

L’armée affirme que les armes dérobées étaient «inutilisables» et qu’elles avaient été amenées à l’arsenal pour être réparées ou démontées.

Elles peuvent abattre un avion

Illégales au Brésil pour tout usage non militaire, les mitrailleuses calibre .50 mesurent plus d’un mètre, pèsent jusqu’à 58 kg et peuvent abattre un avion. Les armes automatiques calibre 7.62 peuvent, elles, tirer 700 balles par minute. Le secrétaire à la Sécurité de l’État de São Paulo a alerté sur les «conséquences catastrophiques» qu’entraînerait l’usage de telles mitrailleuses par des factions criminelles.