Brésil: en Amazonie, la déforestation ralentit encore 

Plus au sud, le déboisement bat des records

Toutefois la situation continue de se détériorer dans le Cerrado, une savane tropicale riche d’une biodiversité immense, de plus en plus frappée par une déforestation principalement due à l’avancée de l’agro-négoce. Dans ce biome – vaste zone géographique partageant un climat, une faune et une flore similaires – situé au sud de l’Amazonie, quelque 516 km² ont été déboisés en septembre, soit un bond de 89% par rapport au même mois de 2022, et un record pour un mois de septembre depuis le début du recueil de données en 2018.