Flavio Bolsonaro revendique la succession de son père Jair Bolsonaro

Flavio Bolsonaro dit avoir été désigné par l'ancien président «pour donner suite à notre projet pour la Nation».

Flavio Bolsonaro souhaite reprendre le flambeau «du plus grand leader politique et moral du Brésil». AFP

Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, a déclaré vendredi que son père, qui purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d’État, l’a désigné comme son successeur politique, alors que la prochaine élection présidentielle se profile en octobre 2026.

«C’est avec une grande responsabilité que je confirme la décision du plus grand leader politique et moral du Brésil, Jair Bolsonaro, de me confier la mission de donner suite à notre projet pour la Nation», a écrit le fils aîné de l’ancien dirigeant d’extrême droite (2019-2022) sur le réseau social X.

Si sa candidature est confirmée par le Parti libéral, sa formation politique, Flavio Bolsonaro, 44 ans, devrait affronter le président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Ce dernier a confirmé en octobre qu’il briguerait un quatrième mandat, après un premier passage à la fonction suprême de 2003 à 2010. «Je ne vais pas rester les bras croisés quand je vois l’espoir des familles être supprimé et notre démocratie succomber (...) Je me place devant Dieu et devant le Brésil pour remplir cette mission», a ajouté le sénateur.

Cette annonce intervient alors que l’incertitude régnait dans le plus grand pays d’Amérique latine sur le représentant du camp conservateur au scrutin de 2026, en l’absence de Jair Bolsonaro, incarcéré depuis fin novembre et inéligible. Le gouverneur de l'État de São Paulo Tarcisio de Freitas et l’ancienne première dame Michelle Bolsonaro étaient également pressentis.

Fratrie politique

L’ex-président a aussi trois autres fils ayant embrassé la carrière politique. L’un d’entre eux, le député Eduardo Bolsonaro, est installé depuis plusieurs mois aux États-Unis, où il mène une campagne de lobbying auprès de l’administration Trump pour intercéder en faveur de son père. Ses deux autres fils, Carlos et Jair Renan, sont conseillers municipaux.

Jair Bolsonaro, 70 ans, a été condamné en septembre à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d’État. La Cour suprême l’a reconnu coupable d’avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir «de façon autoritaire» quel que soit le résultat de l’élection de 2022, qu’il a finalement perdu au second tour face à Lula.

Assigné à résidence en août, il est incarcéré depuis le 22 novembre dans les locaux de la police fédérale de Brasilia après avoir tenté de brûler son bracelet électronique avec un fer à souder. Ses avocats ont demandé à ce qu’il retourne à son domicile pour purger sa peine, en raison de sa santé fragile. M. Bolsonaro souffre notamment des séquelles d’un attentat à l’arme blanche subi en 2018, qui lui a valu plusieurs lourdes opérations. Il a également été diagnostiqué récemment d’un cancer de la peau.

