Brésil: Le président Lula opéré avec succès de la hanche

L’intervention chirurgicale, une arthroplastie complète de la hanche, a débuté vers midi et s’est déroulée sous anesthésie générale, a précisé le médecin, qui a indiqué que la sortie d’hôpital pourrait avoir lieu «lundi, ou au plus tard mardi». Après la pose de la prothèse, les médecins ont «profité de la bonne réponse de Lula à l’anesthésie» pour pratiquer une autre intervention, de chirurgie esthétique, visant à corriger les paupières tombantes.

Arthrose

L’ancien ouvrier métallurgiste avait déclaré en début de semaine qu’il espérait que la pose d’une prothèse mettrait fin à des douleurs qui devenaient insupportables et le mettaient «de mauvaise humeur». Ces douleurs, qui ont commencé à apparaître selon lui il y a plus d’un an, sont dues à une arthrose entraînant une détérioration du cartilage de l’articulation de sa hanche droite.

Questions d’image

Déjà au pouvoir de 2003 à 2010, Lula a battu Jair Bolsonaro au second tour en octobre 2022, au terme d’une campagne à couteaux tirés et particulièrement éprouvante physiquement. «J’aurais voulu me faire opérer après l’élection, mais je me suis dit que les gens allaient penser: il est vieux, à peine élu, il est déjà à l’hôpital», a confié Lula mardi, lors de son émission hebdomadaire «Conversation avec le président», diffusée sur les réseaux sociaux.