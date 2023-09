Brésil: Lourdes condamnations au premier procès des émeutes de Brasilia

Les émeutes de Brasilia avaient ébranlé la démocratie brésilienne en janvier, de premières lourdes condamnations sont tombées jeudi: 17 et 14 ans de prison pour deux partisans de l’ex-président Jair Bolsonaro, reconnus coupables de tentative de coup d’État.

Une large majorité parmi les 11 magistrats de la Cour suprême a jugé Aecio Lucio Costa Pereira, 51 ans, et Thiago Mathar, 43 ans, coupables des cinq charges qui pesaient contre eux.

Le 8 janvier «n’a pas été une promenade du dimanche. Cela a été un dimanche de dévastation, le jour de l’infamie», a lancé Rosa Weber, présidente de la plus haute juridiction du pays, où ce premier procès d’émeutiers bolsonaristes avait débuté mercredi.

Les manifestants ont envahi le palais présidentiel, le Parlement et la Cour suprême elle-même, dans des scènes qui ont rappelé l’assaut du Capitole à Washington par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. Les dégâts avaient été considérables, avec, au-delà des vitres brisées ou des sièges arrachés, la destruction d’œuvres d’art d’une valeur inestimable, dans des bâtiments futuristes dessinés par l’architecte Oscar Niemeyer.

«Actes criminels»

Aecio Lucio Costa Pereira, originaire de l’État de São Paulo, a été reconnu coupable notamment de tentative de coup d’État, d’association criminelle et de détérioration de patrimoine public classé. Il devra par ailleurs payer une amende individuelle, et contribuer à une indemnisation «pour préjudice moral et dégâts matériels collectifs» de 30 millions de réais (environ 5,8 millions d’euros), avec les autres personnes condamnées pour ces émeutes.