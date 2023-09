Brésil: Mobilisation pour nommer une femme noire à la Cour suprême

En début de semaine, un des célèbres écrans lumineux de Times Square, à New York, a montré à plusieurs reprises un spot publicitaire réclamant une telle nomination, à l’initiative de deux groupes brésiliens, l’Institut de défense de la population noire (IDPN), un collectif d’avocats, et la Coalition pour les droits des Noirs, une association de défense de l’égalité raciale.

Deux hommes blancs favoris

Des affiches réclamant la nomination d’une femme noire à la plus haute juridiction du pays ont également été placées sur des panneaux publicitaires à New Delhi, en Inde, où le président Lula a pris part récemment au sommet du G20. Un collectif de 24 artistes a par ailleurs conçu des affiches placardées ces derniers jours dans plusieurs grandes villes brésiliennes.

Deux femmes sur onze

Et bien que les femmes noires représentent plus d’un quart de la population totale, elles ne sont que 7% des juges de première instance et 2% dans les cours d’appel, d’après les données du Conseil national de justice (CNJ), un organisme public. Le Réseau des avocats indigènes d’Amazonie défend par ailleurs la nomination à la Cour suprême de Joenia Wapichana, première avocate autochtone du Brésil et actuellement présidente de la Funai, organisme public de défense des indigènes.