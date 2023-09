G20: Poutine ne sera pas arrêté s’il vient au Brésil

«Je peux vous dire que si je suis président du Brésil et s’il vient au Brésil, il n’y a pas de raison qu’il soit arrêté», a déclaré Lula en marge du sommet du G20 organisé ce week-end à New Delhi. Le Kremlin dément les accusations de la CPI, jugeant que le mandat d’arrêt contre le dirigeant russe est «nul». Le Brésil est signataire du Statut de Rome de 1998, le traité international qui a entraîné la création de la CPI en 2002, et devrait donc théoriquement arrêter le président russe s’il entrait sur son territoire.