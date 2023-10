Rio de Janeiro est plus que jamais sous l’emprise des milices

La motrice d’un train et 35 bus ont été détruits lundi, après la mort d’un chef d’un puissant groupe criminel lors d’une opération policière. La ville carte postale du tourisme au Brésil n’avait jamais connu une telle déprédation dans ses transports publics. «Ce serait trop facile de dire que c’est un problème de Rio, du maire, du gouverneur. Non, c’est un problème du Brésil, et il faut trouver une solution», a assuré, mardi, le président Luiz Inacio Lula da Silva.