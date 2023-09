Brésil: une araignée venimeuse au secours des problèmes d’érection

L’araignée phoneutria nigriventer, l’une des espèces les plus venimeuses du monde, vit en Amérique du Sud.

Avec ses quinze centimètres, ses huit pattes velues et son venin mortel, l’araignée-banane ne semble à première vue pas être la meilleure amie de l’homme. Mais des scientifiques brésiliens se sont inspirés de son venin pour développer une molécule synthétique pour un gel visant à lutter contre les troubles de l’érection.

«Il y a trente ans, un groupe de recherche a été créé pour étudier le venin de l’araignée-banane (…) car des patients piqués par cette araignée présentaient des symptômes de priapisme, une érection douloureuse et prolongée», explique Marcia Helena Borges, chercheuse de la Fondation Ezequiel Dias (Funed) de Belo Horizonte (sud-est).

L’araignée-banane (phoneutria nigriventer), espèce parmi les plus venimeuses du monde, vit en Amérique du Sud. Elle est surnommée ainsi car elle est souvent retrouvée près de plantations de bananes. Mais dans l’Etat du Minas Gerais, on la rencontre aussi bien dans les zones rurales que dans les centres urbains.

A la Funed, une biologiste saisit délicatement une de ces araignées avec une pince et extrait quelques gouttes de venin en stimulant ses chélicères, des sortes de crochets avec lesquels elle mord ses victimes. Des échantillons du venin sont ensuite fournis à un laboratoire de l’Université fédérale de Minas Gerais (UFMG). «Le venin n’est utilisé que pour connaître les propriétés des molécules qui causent le priapisme. Nous avons créé une molécule synthétique, bien plus simple et moins toxique», détaille la chercheuse de l’UFMG Maria Elena de Lima.