Suisse romande: Brève et fulgurante, la tempête a arraché des toits et des arbres

Depuis la veille, la population avait été avertie: jeudi, dès midi, une tempête allait traverser la Suisse. Et les vents violents et les fortes pluies se sont en effet pointés, mais en retard de quelques heures. Mais si cet épisode a été plutôt costaud, c’est sa fulgurance qui a étonné: peu avant l’apparition des intempéries, les internautes s’amusaient encore du ciel bleu et paisible, alors qu’on nous avait promis le chaos. Lequel a déboulé en quelques minutes, d’abord sur la région genevoise avant de gagner le reste de la Suisse romande.

Des dégâts ont été recensés un peu partout mais il y a eu peu de routes inondées. En revanche, de nombreux arbres sont tombés sur les chaussées ou dans les jardins. Sur le Léman, des rafales jusqu’à 135 km/h ont par exemple été enregistrées à Saint-Prex (VD). On comprend mieux qu’un arbre de cette localité ait été littéralement arraché, et le bitume qui se trouvait à son pied a subi le même sort.

Toit soufflé à Bulle

La ville de Bulle (FR) semble avoir été particulièrement en proie aux fortes rafales de vent. Le toit d’un bâtiment en rénovation, à la rue de Gruyère, a été soufflé. Une petite partie de la structure s’est envolée. Mais heureusement, elle est tombée dans un jardin public attenant et non sur la route à grand trafic qui se trouve au pied de l’immeuble. Les pompiers sont intervenus pour sécuriser l’autre partie du toit arrachée, ainsi que l’échafaudage qui avait subi des dégâts.

Kayakiste en perdition

À Châtel-Saint-Denis également, un échafaudage menaçait de s’effondrer et a dû être stabilisé, indique jeudi soir la police cantonale fribourgeoise. Celle-ci a enregistré encore d’autres dégâts, notamment des arbres tombés sur la chaussée ou des infrastructures endommagées sur des sites de manifestations, mais elle souligne qu’aucun blessé n’est à déplorer. Un drame aurait toutefois bien pu se produire sur le lac de Neuchâtel. Les secours ont été alertés vers 18h15 qu’un kayakiste était en difficulté au large de Chavroux. Mais il a pu être localisé et récupéré sain et sauf, grâce à l’intervention coordonnée de la Société de sauvetage d’Estavayer et de la Rega.