solidarité face à la déprime saisonnière – Brew Monday: l’astuce pour affronter le pire jour de l’année

Le Brew Monday, littéralement lundi de l’infusion, est une campagne lancée par les samaritains britanniques, il y a quelques jours. L’idée est de contacter un membre de sa famille, un ami ou un collègue, pour partager une boisson – un chocolat chaud , un cocktail ou un mocktail – et discuter. Cette opération a pour but de dissiper le sentiment de solitude ou de démotivation qui domine ce lundi, appelé Blue Monday (lire encadré).

«On peut le faire n’importe quel jour et avec n’importe quelle boisson. Prendre le temps d’écouter réellement une personne peut l’aider à trouver une solution à ce qui la préoccupe. Car aujourd’hui plus que jamais, partager une tasse de thé est plus qu’une boisson, c’est une façon de tendre la main, de s’informer et de rester connecté les uns aux autres», explique l’institution.