Europe : Brexit: 1er test avec la reprise de l’activité après les fêtes

Des milliers de camions doivent franchir la Manche ce lundi. Le retour des formalités douanières fait craindre des perturbations.

C’est le premier véritable test après sa sortie du marché unique et de l’union douanière: le Royaume-Uni verra à partir de lundi si le passage des frontières se fait sans encombre, des milliers de camions devant franchir la Manche après un week-end très calme.

La réussite de l’après-Brexit est cruciale pour le Premier ministre Boris Johnson, qui a également d’autres dossiers urgents à gérer. Le Royaume-Uni est en effet durement frappé par le coronavirus, avec plus de 75’000 morts, l’un des pires bilans en Europe, et par la crise économique qui l’accompagne.

Perturbations

La nouvelle vie du Royaume-Uni hors de l’UE, après près d’un demi-siècle d’appartenance, a pour l’instant débuté sans accrocs. L’accord commercial signé la veille de Noël entre Londres et l’Union européenne, une semaine avant l’expiration de la période de transition post-Brexit, permet d’éviter droits de douanes et quotas, qui faisaient redouter un chaos à la frontière.

Le gouvernement craint que les chauffeurs routiers ne se rendent à Douvres sans ce sésame, ce qui entraînerait des retards et des blocages dans le port et ses environs. Il estime que la plupart des grandes entreprises sont prêtes pour les nouvelles règles, mais que jusqu’à la moitié des petites et moyennes entreprises pourraient ne pas avoir effectué les démarches nécessaires pour exporter vers l’Europe.