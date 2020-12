Union européenne : Brexit: «encore une chance de parvenir à un accord»

Selon la chancelière allemande Angela Merkel, les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ne sont pas totalement au point mort.

Angela Merkel a estimé mercredi qu’il y avait «encore une chance de parvenir à un accord» sur le Brexit entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne. Un éventuel accord «doit préserver l’intégrité du marché intérieur» de l’UE, a mis en garde devant la chambre basse du parlement la chancelière allemande, dont le pays préside jusqu’à la fin de l’année le Conseil de l’UE.

«Nous devons avoir des conditions équitables, non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour demain et après-demain», a-t-elle martelé, citant les questions sensibles des quotas de pêche et de la concurrence, qui ne doit pas être «déloyale».