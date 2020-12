UE : Brexit: «Il y a toutes les chances que nous n’y arrivions pas»

Les conditions d’un accord d’ex-époux entre l’UE et le Royaume-Uni ne sont toujours pas réunies, malgré de multiples rencontres bilatérales et des entretiens téléphoniques entre les acteurs-clés.

«L’an prochain»

Les négociateurs travaillent sous la pression inexorable du calendrier puisqu’un éventuel accord commercial – de plus de 700 pages – devra encore être ratifié par les parlements britannique et européen avant d’entrer en vigueur le 1er janvier, ce qui apparaît de plus en plus hypothétique avec cette nouvelle prolongation des négociations.