Union européenne : Brexit: «impossible» de modifier l’accord de retrait

Mercredi, l’Union européenne a annoncé que l’accord sur le Brexit ne pouvait pas être modifié de manière unilatérale, comme le souhaite le Royaume-Uni.

«Nous ne reviendrons jamais là-dessus»

«L’UE et le Royaume-Uni ont convenu que c’était le meilleur et le seul moyen d’assurer la paix sur l’île d’Irlande. Et nous ne reviendrons jamais là-dessus. Cet accord a été ratifié par cette Assemblée et par la Chambre des communes», a rappelé Ursula von der Leyen.