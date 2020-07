Royaume-Uni

Brexit: la possibilité d'un accord avec l’UE s'amenuise

Mardi, Londres et Bruxelles reprennent les négociations en vue d’un accord commercial post-Brexit. La pêche et la souveraineté britannique sont au coeur des divergences.

Réunis pendant trois jours dans la capitale britannique, les négociateurs européens et anglais tenteront de trouver un terrain d'entente, alors que d'importants désaccords dans des domaines stratégiques paralysent toujours l'avancée d'un possible accord.

«Un peu de punch»

«Des divergences considérables subsistent sur un certain nombre de questions importantes», comme la pêche et la souveraineté britannique, a déclaré lundi le porte-parole de M. Johnson.

«Nous ne voulons pas que les négociations traînent jusqu'à l'automne», a-t-il par ailleurs réaffirmé, «nous voulons progresser le plus rapidement possible afin de donner de la certitude et de la clarté aux entreprises, et il n'y a pas de changement à cela».