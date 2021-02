Irlande du Nord : Brexit: le parti unioniste DUP lance une action en justice

Dimanche, un parti unioniste nord-irlandais a annoncé juger le protocole entre le Royaume-Uni et l’Union européenne comme incompatible avec certains textes signés précédemment.

Le parti unioniste nord-irlandais DUP a annoncé dimanche lancer une action en justice contre le protocole négocié entre Londres et Bruxelles dans le cadre du Brexit qui a perturbé les échanges commerciaux et menace selon les unionistes l’unité du royaume.

«Parallèlement à l’action politique que nous avons entreprise, nous avons envisagé un certain nombre de voies légales et nous nous joindrons à d’autres unionistes de tout le Royaume-Uni dans des procédures judiciaires pour contester le protocole», a déclaré la cheffe du DUP, Arlene Foster, dans un communiqué.

Un protocole incompatible

Selon Arlene Foster, le protocole n’est pas compatible avec plusieurs textes parmi lesquels l’Act of Union 1800, qui prévoit un commerce sans entraves dans tout le Royaume-Uni, et l’accord du Vendredi Saint de 1998, qui a mis fin à trois décennies de violences dans la région.

Officiellement sorti de l’Union européenne fin janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l’union douanière et le marché unique européens en janvier 2021, à la fin de la période de transition du Brexit.

Selon les termes du protocole, qui fait partie de l’accord de divorce négocié entre Londres et Bruxelles, l’Irlande du Nord reste cependant de fait dans l’union douanière et le marché unique européens pour les marchandises, introduisant ainsi des contrôles sur le fret arrivant dans la province britannique en provenance de Grande-Bretagne.

Nouvelles dispositions

Cette solution a été adoptée pour éviter le retour d’infrastructures frontalières entre la province britannique et la République d’Irlande, points de frictions lors de trois décennies sanglantes entre unionistes et républicains qui ont pris fin en 1998. Mais ces nouvelles dispositions ont provoqué la colère des unionistes, qui voient dans ces contrôles une frontière en mer d’Irlande et invoquent des pénuries de marchandises en provenance de Grande-Bretagne.