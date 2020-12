Crise économique : Brexit: l’unité du Royaume en question

Certains experts estiment que le divorce avec l’UE, couplé avec les effets de la pandémie, pourrait provoquer la dislocation des nations britanniques.

«A la question de savoir si le Brexit mènera à la fin du Royaume-Uni, c’est certainement possible, et même potentiellement l’issue la plus probable», assène John Springford, vice-directeur du groupe de réflexion Centre for European Reform (CER), interrogé par l’AFP.