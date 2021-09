Royaume-Uni : Brexit: pas encore de contrôles douaniers pour l’UE

Les contrôles douaniers à la frontière avec l’UE sont pour le moment reportés par le gouvernement britannique, qui doit déjà faire face à des difficultés d’approvisionnement.

«Les entreprises auront désormais plus de temps pour se préparer à ces contrôles qui seront mis en place progressivement tout au long de 2022», a-t-il ajouté.

Secteur agroalimentaire particulièrement touché

Pour donner plus de temps aux entreprises pour s’adapter, ces règles seront repoussées au 1er janvier. Le gouvernement a en outre décidé que si les déclarations et les contrôles douaniers seront bien introduits le 1er janvier 2022 comme prévu, les déclarations en matière de sûreté et de sécurité, comme les certificats phytosanitaires, ne seront pour leur part pas requises avant le 1er juillet 2022.