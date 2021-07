Royaume-Uni : Brexit: près de 600’000 citoyens européens attendent leur statut

Le gouvernement britannique se félicite des 5,1 millions de demandes d’Européens résidant sur son sol dont le statut a été approuvé dans la nouvelle configuration post-UE.

Plus de six millions de demandes de résidence ont été soumises après le Brexit par des ressortissants européens vivant au Royaume-Uni, dont 5,1 millions ont été approuvées, a indiqué vendredi, le ministère britannique de l’Intérieur, qui parle d’un «succès».

Le gouvernement britannique avait promis aux citoyens de l’UE qu’ils conserveraient les mêmes droits de vivre, travailler et toucher des prestations sociales au Royaume-Uni, après le Brexit, s’ils vivaient dans ce pays avant le 31 décembre 2020 et s’enregistraient via un programme, le «EU Settlement Scheme» avant le 30 juin 2021.