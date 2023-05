Football: Brian Beyer, l’atout offensif numéro un d’Yverdon Sport

C’est l’homme en forme du moment du côté d’Yverdon. Brian Beyer, Alsacien d’origine, vient d’enchainer six buts lors des neuf derniers matches de son équipe, permettant aux Vaudois d’occuper la tête du classement en Challenge League. Une réussite des plus honorables quand on retrace le parcours du puissant ailier passé principalement par le football amateur français avant de traverser la frontière et tenter sa chance en Suisse.