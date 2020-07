Hockey sur glace

Brian Gibbons au LHC pour une saison

Après Cory Conacher en matinée, le club vaudois a officialisé mercredi après-midi l’engagement de l’attaquant américain de 32 ans.

C’est la journée des confirmations. Car celle-ci i ntervient quelques jours avec les annonces des joueurs retenus pour la fin de la saison en NHL. Comme Cory Conacher, Brian Gibbons n’a pas été sélectionné, outre-Atlantique (par les Carolina Hurricanes). Et comme son homologue canadien, l’attaquant américain est désormais officiellement un joueur du Lausanne HC.

Le club vaudois a confirmé mercredi après-midi l ors d’une conférence de presse l ’engagement de l’homme aux 214 matches de NHL avec Pittsburgh, Columbus, New Jersey, Anaheim et Carolina (70 points dont 27 buts ). Annoncé au LHC depuis quelque temps, Brian Gibbons (15 apparitions avec les Hurricanes et 26 avec les Charlotte Checkers en AHL cette saison) a signé un contrat d ’une année. Il devrait apporter sa vivacité, lui le petit gabarit (173 cm, 79 kg).